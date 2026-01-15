CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Worldline SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Worldline SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investierten, hätten nun 1 307,190 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 14.01.2026 2 056,86 EUR wert, da der Schlussstand 1,57 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 2 056,86 EUR entspricht einer negativen Performance von 79,43 Prozent.

Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,69 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at