Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Worldline SA-Investment? 15.01.2026 10:03:27

CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Worldline SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Worldline SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investierten, hätten nun 1 307,190 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 14.01.2026 2 056,86 EUR wert, da der Schlussstand 1,57 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 2 056,86 EUR entspricht einer negativen Performance von 79,43 Prozent.

Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,69 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten