Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Rentables Worldline SA-Investment?
|
15.01.2026 10:03:27
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor einem Jahr verloren
Worldline SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investierten, hätten nun 1 307,190 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 14.01.2026 2 056,86 EUR wert, da der Schlussstand 1,57 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 2 056,86 EUR entspricht einer negativen Performance von 79,43 Prozent.
Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,69 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
