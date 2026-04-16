Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Profitabler Worldline SA-Einstieg?
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16.04.2026 10:03:28
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Worldline SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,89 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hat, hat nun 10,107 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (0,28 EUR), wäre das Investment nun 2,79 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 97,21 Prozent.
Worldline SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 541,51 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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