CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.03.2021 wurde das Worldline SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,508 Worldline SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Worldline SA-Aktie auf 0,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 98,28 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 699,23 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at