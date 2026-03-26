Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Worldline SA-Performance
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26.03.2026 10:03:29
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.03.2021 wurde das Worldline SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,508 Worldline SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Worldline SA-Aktie auf 0,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 98,28 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Worldline SA belief sich zuletzt auf 699,23 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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