CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Worldline SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Worldline SA-Papier bei 1,32 EUR. Bei einem Worldline SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 756,075 Worldline SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 235,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 0,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,47 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Worldline SA einen Börsenwert von 747,04 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at