Worldline SA-Anlage unter der Lupe 08.01.2026 10:03:26

CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Worldline SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Worldline SA-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Worldline SA-Anteile an diesem Tag 22,10 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Worldline SA-Aktie investierten, hätten nun 45,259 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 1,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,27 Prozent verringert.

Worldline SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 438,21 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

