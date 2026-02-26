Worldline Aktie

Worldline

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Profitables Worldline SA-Investment? 26.02.2026 10:03:25

CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Worldline SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Worldline SA-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Worldline SA-Papier bei 73,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135,501 Worldline SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Worldline SA-Papiers auf 1,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -98,04 Prozent.

Der Börsenwert von Worldline SA belief sich jüngst auf 403,64 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

