CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Worldline SA von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Worldline SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Worldline SA-Papier bei 9,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Worldline SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 079,806 Worldline SA-Aktien. Die gehaltenen Worldline SA-Aktien wären am 10.06.2026 311,63 EUR wert, da der Schlussstand 0,29 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 96,88 Prozent.

Worldline SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 627,53 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at