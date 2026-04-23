CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Worldline SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Worldline SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Worldline SA-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Worldline SA-Aktie an diesem Tag bei 21,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Worldline SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,417 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 14,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 0,31 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,54 Prozent verringert.

Alle Worldline SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 684,27 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at