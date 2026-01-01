Worldline Aktie

Lohnende Worldline SA-Investition? 01.01.2026 10:03:37

CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Worldline SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Worldline SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Worldline SA-Aktie via Börse PAR feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Worldline SA-Papier 79,10 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,264 Worldline SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 1,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1,97 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 98,03 Prozent.

Der Börsenwert von Worldline SA belief sich zuletzt auf 465,68 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

