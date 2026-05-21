Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

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Investmentbeispiel 21.05.2026 10:03:40

CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldline SA von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Worldline SA-Anteile betrug an diesem Tag 19,76 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 506,093 Worldline SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Worldline SA-Anteile wären am 20.05.2026 156,03 EUR wert, da der Schlussstand 0,31 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 98,44 Prozent verkleinert.

Am Markt war Worldline SA jüngst 689,18 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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