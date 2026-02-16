CAC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CAC veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 81,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 95,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,96 Milliarden JPY gegenüber 12,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 191,32 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 181,38 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,59 Milliarden JPY – eine Minderung um 2,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,06 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at