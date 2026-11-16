CAC präsentierte Quartalsergebnisse

CAC hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CAC 15,87 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,12 Milliarden JPY – ein Plus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CAC 12,46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at