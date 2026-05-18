Cacco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cacco lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,53 JPY. Im Vorjahresquartal waren -11,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at