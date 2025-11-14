Cacco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cacco hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cacco -20,030 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 193,6 Millionen JPY gegenüber 175,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

