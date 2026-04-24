CACI International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CACI International hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,49 Prozent auf 2,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at