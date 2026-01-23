CACI International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CACI International hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 USD gegenüber 4,88 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,22 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,10 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at