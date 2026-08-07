CACI International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CACI International äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,71 Milliarden USD – ein Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CACI International 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 24,16 USD gegenüber 22,32 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CACI International 9,57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at