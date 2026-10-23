CACI International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CACI International lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,63 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,47 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at