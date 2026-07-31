Cactus A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cactus A stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Cactus A einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cactus A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 449,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 273,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at