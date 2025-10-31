Cactus A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cactus A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cactus A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 264,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at