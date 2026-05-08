Cactus A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cactus A hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 388,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 280,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at