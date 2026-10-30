Cactus A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cactus A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cactus A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 430,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 264,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at