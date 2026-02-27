Cactus A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cactus A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cactus A ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 261,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,41 USD. Im Vorjahr hatte Cactus A 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cactus A 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

