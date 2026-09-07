Cactus Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cactus Acquisition A hat am 04.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,070 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at