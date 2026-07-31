Cactus Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cactus Acquisition A äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at