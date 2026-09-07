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07.09.2026 06:31:29
Cactus Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cactus Acquisition A stellte am 04.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Cactus Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,070 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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