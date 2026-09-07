Cactus Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cactus Acquisition A stellte am 04.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Cactus Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,070 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at