Cactus Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cactus Acquisition A lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD. Im Vorjahr hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at