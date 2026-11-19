Cactus Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cactus Acquisition A ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at