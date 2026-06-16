Cadbury chocolate-owner Mondelez defends staying in Russia

Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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17.06.2026 01:05:23

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Mondelez boss Dirk Van de Put says it was the "right decision" to remain after the war with Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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