Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
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17.06.2026 01:05:23
Cadbury chocolate-owner Mondelez defends staying in Russia
Mondelez boss Dirk Van de Put says it was the "right decision" to remain after the war with Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Mondelez
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16:03
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mondelez von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mondelez-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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09.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
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05.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 implodiert nachmittags (finanzen.at)
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04.06.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mondelez-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.05.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mondelez von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)