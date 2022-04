Cadeler A-S Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cadeler A-S Registered hat am 29.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 59,66 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 198,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,00 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,028 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 59,66 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at