Cadeler A-S Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Cadeler A-S Registered äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cadeler A-S Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,38 NOK. Im letzten Jahr hatte Cadeler A-S Registered einen Gewinn von 2,21 NOK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,27 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 151,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cadeler A-S Registered einen Umsatz von 2,89 Milliarden NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at