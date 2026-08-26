Cadeler A-S Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cadeler A-S Registered hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,85 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 2,72 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at