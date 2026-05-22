Cadeler A-S Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cadeler A-S Registered lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cadeler A-S Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 86,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at