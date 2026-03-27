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27.03.2026 06:31:29
Cadeler A-S (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cadeler A-S (spons ADRs) hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 195,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler A-S (spons ADRs) 91,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,61 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cadeler A-S (spons ADRs) ein Gewinn pro Aktie von 0,820 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cadeler A-S (spons ADRs) 700,12 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 160,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 269,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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