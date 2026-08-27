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27.08.2026 06:31:29
Cadeler A-S (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cadeler A-S (spons ADRs) hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,48 Prozent auf 328,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 264,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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