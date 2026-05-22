Cadeler A-S (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cadeler A-S (spons ADRs) äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cadeler A-S (spons ADRs) 145,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 111,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at