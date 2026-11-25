Cadeler A-S (spons ADRs) äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Cadeler A-S (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 293,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler A-S (spons ADRs) 180,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at