Cadeler hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,53 NOK gegenüber 2,12 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Cadeler mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 53,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at