23.01.2026 06:31:28
Cadence Bank Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cadence Bank Registered präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 787,2 Millionen USD – ein Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cadence Bank Registered 714,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Cadence Bank Registered ein EPS von 2,77 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,00 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahr.
