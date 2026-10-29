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29.10.2026 06:31:29
Cadence Design Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cadence Design Systems hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,05 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Cadence Design Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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