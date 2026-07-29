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29.07.2026 06:31:29
Cadence Design Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Cadence Design Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 1,33 USD gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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