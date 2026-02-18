Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|
18.02.2026 18:18:50
Cadence Design Systems Posts Q4 Beat; Analysts See AI As Tailwind, Not Threat
This article Cadence Design Systems Posts Q4 Beat; Analysts See AI As Tailwind, Not Threat originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 850,00
|1,97%
|Cadence Design Systems Inc.
|250,20
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.