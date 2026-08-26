Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
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26.08.2026 18:00:01
Cadence Design Systems SVP Chin-Chi Teng Sells 4,732 Shares for $1.5 Million
Chin-Chi Teng, Sr. Vice President at Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS), sold 4,732 shares of common stock on Aug. 21, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($314.49); post-transaction value based on Aug. 21, 2026, market close ($319.02).Cadence Design Systems is a market-leading provider of electronic design automation solutions with a $87.0 billion market capitalization and $5.8 billion in TTM revenue. The company maintains a competitive advantage through its integrated portfolio of functional verification, simulation, emulation, and prototyping solutions that address the complex design challenges inherent in advanced semiconductor development. With 13,800 employees globally, Cadence serves as a critical infrastructure provider for the semiconductor industry, supporting customers in designing next-generation chips for artificial intelligence, high-performance computing, and advanced automotive applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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