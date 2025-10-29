Cadence Design Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cadence Design Systems ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cadence Design Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent auf 1,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at