Cadence Design Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cadence Design Systems hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Milliarden USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cadence Design Systems 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 4,06 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cadence Design Systems 3,85 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,30 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

