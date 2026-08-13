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13.08.2026 06:31:29
Cadila Healthcare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cadila Healthcare hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,35 INR gegenüber 14,58 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,17 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 65,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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