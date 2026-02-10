10.02.2026 06:31:29

Cadila Healthcare stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cadila Healthcare hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,65 Milliarden INR – ein Plus von 30,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cadila Healthcare 52,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

