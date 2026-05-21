Cadila Healthcare stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cadila Healthcare lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Cadila Healthcare 11,64 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,87 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 50,09 INR, nach 44,97 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 271,48 Milliarden INR gegenüber 228,57 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at