Cadila Healthcare veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cadila Healthcare hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,51 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,10 Milliarden INR – ein Plus von 29,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cadila Healthcare 61,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at