Cadiz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cadiz ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cadiz 1,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at